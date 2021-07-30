Тысячи украинцев прямо сейчас заходят на сайт TheLotter.net, чтобы приобрести официальные билеты для участия в предстоящем тираже лотереи Powerball.

Лотерея США Powerball – одна из известнейших лотерей мира, и не только потому что она разыгрывает непостижимые денежные призы, но также потому что тысячи людей вне Соединенных штатов принимают в ней участие онлайн, через сервисы по продаже лотерейных билетов.

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 199 миллионов долларов (это 5,3 миллиардов гривен), в эту субботу, 31 июля, привлекает тысячи украинцев, которые приобретают официальные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли 104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов и сальвадорец, который выиграл $1 миллион".

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в 199 миллионов долларов", – добавляет представитель спецслужбы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг $199 млн, это 5,3 миллиардов гривен.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях, – объясняет Коореманс. – Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами".

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

1. Зарегистрируйтесь на theLotter.net

2. Выберите лотерею Powerball

3. Выберите 5 номеров (из диапазона 1-69)

4. Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы

5. Оплатите покупку

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени, – говорит Коореманс. – Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета".

Да, у нас были победители из Украины!

"Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net", – рассказывает представитель пресс-службы сайта.

Так, Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$199 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.