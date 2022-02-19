Не встигли жителі Туманного Альбіону оговтатися від шторму Дадлі, як йому на зміну прийшов інший – Юніс.

Матч Безуса і Ко у чемпіонаті Бельгії екстрено перенесли – зірваний дах стадіону загрожував життю уболівальників

Місцевим футбольним аренам також доводиться "несолодко". У мережу потрапили кадри зі стадіону Тоттенхема, який опинився під могутнім шквалом вітру. Стеля вигиналася наче змія, але конструкція новітньої споруди (Тоттенхем Стедіум відкрили лише 3 роки тому) витримала це навантаження.

Клуби побоювалися, що негода змусить відмовитися від проведення матчів, однак жодних змін у розкладі 26 туру АПЛ наразі немає.

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