Срна підкреслив амбітні плани Шахтаря на Лігу Європи

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна оцінив результати жеребкування Ліги Європи.

"По-перше, в наших думках має бути лише Вольфсбург. Звісно, тепер ми вже знаємо потенційних опонентів – Айнтрахт або Базель. Швидше за все, це буде Базель. Я вдоволений жеребкуванням, однак слід думати про Вольфсбург – чудову команду. Це наша головна мета. Лише після цього можна думати про іншого суперника.

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Так, з Базелем ми мали позитивний рахунок, з Айнтрахтом – ні. Обидві команди заслуговують поваги. Базель двічі обіграв Хетафе… Проте, як я й сказав, наші думки лише щодо Вольфсбурга. Про Базель ми взагалі не міркуватимемо.

Найважливіше те, що повернувся футбол. Це головне для глядачів, уболівальників, футболістів. Один матч на кожній стадії? Тут немає фаворита. Добре, що ми граємо з Вольфсбургом в Україні. Для нас це вирішальний матч. Лише потім міркуватимемо про те, що буде далі. Ми ще не сказали останнього слова в Лізі Європи", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

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