Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників

Сьогодні, 10 липня 2020 року, штаб-квартира УЄФА в Ньйоні прийняла жеребкування 1/4 та 1/2 ЛЄ 2019/20. Донецький Шахтар дізнався потенційних суперників у фінальних стадіях турніру. Результати жеребкування Ліги Європи читайте на "Футбол 24".

Півфінальні пари

Інтер / Хетафе – Рейнджерс / Байєр проти Вольфсбург / Шахтар – Айнтрахт / Базель.

Олімпіакос / Вулверхемптон – Севілья / Рома проти ЛАСК / Манчестер Юнайтед – Істанбул Башакшехір – Копенгаген

Ліга Європи: Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/4 та 1/2 фіналу

Чвертьфінальні пари

Олімпіакос (GRE) / Вулверхемптон (ENG) – Севілья (ESP) / Рома (ITA)

Інтер (ITA) / Хетафе (ESP) – Рейнджерс (SCO) / Байєр (GER)

ЛАСК (AUT) / Манчестер Юнайтед (ENG) – Істанбул Башакшехір (TUR) / Копенгаген (DEN)

Вольфсбург (GER) / Шахтар (UKR) – Айнтрахт (GER) / Базель (SUI)

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20 – українці можуть зустрітись у фіналі

Легенда Борусії і Баварії, 55-річний Томас Хельмер вершив долю команд. Екс-захисник збірної Німеччини брав Кубок УЄФА-1996. Першу ж пару витягнув з українською командою!

Нагода з'їздити в Манчестер чи до свого колишнього наставника Паулу Фонсеки, який з Ромою спробує вибити багаторазового переможця турніру Севілью, що раніше кривдила і Шахтар. А може, малоімовірна після розгрому німців від Базеля помста Айнтрахту за минулорічний виліт або Копенгагену за те, що не пустили Динамо у плей-офф?

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи стартувало о 14:00 за Києвом. Канал "Футбол 1" транслював церемонію у прямому ефірі. Онлайн-трансляцію жеребкування ЛЄ провів "Футбол 24". За його підсумками переможець пари Шахтар – Вольфсбург отримав суперника спочатку в чвертьфіналі, а потім і в півфіналі, де зіграє лише в разі проходження двох етапів. Також УЄФА визначив і господаря фіналу, який мав відбутися в польському Гданську. Однак через пандемію коронавірусу COVID-19 вирішальний поєдинок прийматиме німецький Кельн. Шахтар буде номінальним гостем, якщо проб'ється через всі етапи плей-офф.

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Процедура жеребкування ЛЄ і де пройдуть матчі Шахтаря чи інших команд

Жеребкування було сліпим: посіву та розподілу за асоціаціями не передбачено. Це означало, що на наступних стадіях потенційно могли зустрітися команди з однієї країни. Починаючи з чвертьфіналу, всі етапи Ліги Європи складаються лише з однієї зустрічі. Матчі прийматимуть 4 міста Німеччини – Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкірхен і Кельн.

Хто брав участь у жеребкуванні

Істанбул Башакшехір (TUR) / Копенгаген (DEN)

Олімпіакос (GRE) / Вулверхемптон (ENG)

Рейнджерс (SCO) / Байєр (GER)

Вольфсбург (GER) / Шахтар (UKR)

Інтер (ITA) / Хетафе (ESP)

Севілья (ESP) / Рома (ITA)

Айнтрахт (GER) / Базель (SUI)

ЛАСК (AUT) / Манчестер Юнайтед (ENG)

Коли відбудуться вирішальні матчі Ліги Європи 2019/20

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу ЛЄ Шахтар виграв на полі Вольфсбурга з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 5 чи 6 серпня. Початок ігор цього етапу о 19:55 та 22:00. Чвертьфінали заплановані на 10/11 серпня, півфінали – на 16/17 серпня, а фінал має відбутися

21 серпня. Усі матчі цих раундів стартують о 22:00 за київським часом.

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