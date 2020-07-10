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Срна подчеркнул амбициозные планы Шахтера на Лигу Европы

20:21 - Читати українською
Срна подчеркнул амбициозные планы Шахтера на Лигу Европы
Дарио Срна / Сайт Шахтера

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна оценил результаты жеребьевки Лиги Европы.

 

"Во-первых, в наших мыслях должен быть только Вольфсбург. Конечно, теперь мы уже знаем потенциальных оппонентов – Айнтрахт или Базель. Скорее всего, это будет Базель. Я доволен жеребьевкой, однако следует думать о Вольфсбурге – замечательной команде. Это наша главная цель. Только после этого можно думать о другом сопернике.

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Да, с Базелем мы имели положительный счет, с Айнтрахтом – нет. Обе команды заслуживают уважения. Базель дважды обыграл Хетафе... Но, как я сказал, наши мысли только о Вольфсбурге. О Базеле мы вообще не будем рассуждать.

Самое важное то, что вернулся футбол. Это главное для зрителей, болельщиков, футболистов. Один матч на каждой стадии? Здесь нет фаворита. Хорошо, что мы играем с Вольфсбургом в Украине. Для нас это решающий матч. Только потом будем рассуждать о том, что будет дальше. Мы еще не сказали последнего слова в Лиге Европы", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников

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Шахтер - Вольфсбург Лига Европы Шахтер Шахтер Дарио Дарио Срна
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