Срна подчеркнул амбициозные планы Шахтера на Лигу Европы

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна оценил результаты жеребьевки Лиги Европы.

"Во-первых, в наших мыслях должен быть только Вольфсбург. Конечно, теперь мы уже знаем потенциальных оппонентов – Айнтрахт или Базель. Скорее всего, это будет Базель. Я доволен жеребьевкой, однако следует думать о Вольфсбурге – замечательной команде. Это наша главная цель. Только после этого можно думать о другом сопернике.

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Да, с Базелем мы имели положительный счет, с Айнтрахтом – нет. Обе команды заслуживают уважения. Базель дважды обыграл Хетафе... Но, как я сказал, наши мысли только о Вольфсбурге. О Базеле мы вообще не будем рассуждать.

Самое важное то, что вернулся футбол. Это главное для зрителей, болельщиков, футболистов. Один матч на каждой стадии? Здесь нет фаворита. Хорошо, что мы играем с Вольфсбургом в Украине. Для нас это решающий матч. Только потом будем рассуждать о том, что будет дальше. Мы еще не сказали последнего слова в Лиге Европы", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

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