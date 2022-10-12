Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна поділився емоціями після нічиєї з мадридцями у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:1).

"Я засмучений, бо ми заслужили 3 очки в матчі проти найкращої команди світу. Засмутився, бо Шахтар, український народ та українські вболівальники клубу заслужили перемогу.

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Але все попереду, я пишаюся своїми футболістами, командою та тренерським штабом. Так зіграти з Реалом – велика повага від мене.

Футболісти – герої, бо 2 дні тому склалася непроста ситуація, через яку вони переживали. Ми б’ємося за нашу країну, а Шахтар бився за очки в Лізі чемпіонів та вихід з групи. Рухаємося далі, ще два матчі попереду. Буде важко, але ми живемо мрією пройти далі.

Реалу пощастило? Так, ми заслужили перемогу", – сказав Срна у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 4-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F третіми з 5-ма очками. Випереджає їх РБ Лейпциг (6 пунтів) і Реал (10 балів).

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