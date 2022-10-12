Директор Шахтера по футболу Дарио Срна поделился эмоциями после ничьей с мадридцами в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

"Я расстроен, потому что мы заслужили 3 очка в матче против лучшей команды мира. Расстроился, потому что Шахтер, украинский народ и украинские болельщики клуба заслужили победу.

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Но все впереди, я горжусь своими футболистами, командой и тренерским штабом. Так сыграть с Реалом – большое уважение от меня.

Футболисты – герои, потому что 2 дня назад сложилась непростая ситуация, из-за которой они переживали. Мы бьемся за нашу страну, а Шахтер сражался за очки в Лиге чемпионов и выход из группы. Двигаемся дальше, еще два матча впереди. Будет тяжело, но мы живем мечтой пройти дальше.

Реалу повезло? Да, мы заслужили победу", – сказал Срна в послематчевом комментарии.

Напомним, после 4-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F третьими с 5 очками. Опережает их РБ Лейпциг (6 пунктов) и Реал (10 баллов).

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