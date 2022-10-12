Зубков: Тепер Реал – мої клієнти
Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков поділився емоціями після матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Реалом (1:1).
"Двічі забити Реалу у двох матчах – це справді дуже приємно. Можу жартувати, що мадридці тепер – мої клієнти.
Шахтар – Реал: визначився найкращий гравець "гірників" за версіями SofaScore та WhoScored
До гри я був би з радістю згоден на такий результат, але через те, що сталося, трохи розчарований: ми були такі близькі до перемоги", – цитує Зубкова офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, у поєдинку з мадридцями донеччани вийшли вперед на початку другого тайму завдяки голу Зубкова, однак пропустили на п'ятій доданій хвилині від Рюдігера і опустились на третю сходинку турнірної таблиці групи F. У матчі в Мадриді (1:2) тижнем раніше голом у ворота Реала відзначився також Зубков.
Шахтар драматично втратив перемогу над Реалом в ЛЧ – кривавий гол на останніх секундах, Зубков знову карає Луніна