"Двічі забити Реалу у двох матчах – це справді дуже приємно. Можу жартувати, що мадридці тепер – мої клієнти.

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До гри я був би з радістю згоден на такий результат, але через те, що сталося, трохи розчарований: ми були такі близькі до перемоги", – цитує Зубкова офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у поєдинку з мадридцями донеччани вийшли вперед на початку другого тайму завдяки голу Зубкова, однак пропустили на п'ятій доданій хвилині від Рюдігера і опустились на третю сходинку турнірної таблиці групи F. У матчі в Мадриді (1:2) тижнем раніше голом у ворота Реала відзначився також Зубков.

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