Крістенсен, зокрема, налаштований підкорити головну арену Англії. "Стадіон Вемблі відведений для важливих матчів. Як ви знаєте, цього разу там буде небагато данців. Ми будемо у меншості, доведеться це враховувати. З нетерпінням чекаємо поєдинку, хоча буде важко. Спробуємо змусити цілий стадіон замовкнути", – заявив захисник.

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Дольберг був більш скромним у своїх висловлюваннях, хоч і вірить у тріумф над англійцями. "Те, що нам вдалося зробити за останні кілька тижнів, просто неймовірно. Дуже важливо підійти до півфіналу з думками, що нам під силу виграти. Звичайно, потрібно враховувати міць суперника, деяким чином адаптуватися до їхньої манери гри. Але відштовхуватися ми повинні від своїх козирів", – цитує Каспера офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, півфінальна зустріч Англія – Данія відбудеться 7 липня, початок о 22:00. Другого фіналіста Євро визначать Італія та Іспанія.

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