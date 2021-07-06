Кристенсен, в частности, настроен покорить главную арену Англии. "Стадион Уэмбли отведен для важных матчей. Как вы знаете, на этот раз там будет немного датчан. Мы будем в меньшинстве, придется это учитывать. С нетерпением ждем поединка, хотя будет трудно. Попробуем заставить целый стадион замолчать", – заявил защитник.

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Дольберг был более скромным в своих высказываниях, хотя и верит в триумф над англичанами. "То, что нам удалось сделать за последние несколько недель, просто невероятно. Очень важно подойти к полуфиналу с мыслями, что нам по силам выиграть. Конечно, нужно учитывать мощь соперника, некоторым образом адаптироваться к их манере игры. Но отталкиваться мы должны от своих козырей", – цитирует Каспера официальный сайт УЕФА.

Заметим, полуфинальная встреча Англия – Дания состоится 7 июля, начало в 22:00. Второго финалиста Евро определят Италия и Испания.

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