Хендерсон запропонував своїм підписникам в Instagram поспілкуватись через питання у сторіз, на що ті радо погодились.

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Один із прихильників попросив поради у 30-річного англійця: "Яке ваше улюблене ім'я для собаки? Завтра я матиму цуценя, але не можу визначитися з іменем!" Джордан не забарився з дотепною відповіддю: "Міллі (на честь Джеймса Мілнера – прим.)... Він завжди вірний і не перестає бігати".

Зауважимо, після 14-ти турів команда Мілнера та Хендерсона лідирує в АПЛ, випереджаючи найближчого опонента (Лестер) на 4 пункти.

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