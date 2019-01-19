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Спортдир Борусії Д Цорк зізнався, де продовжить кар'єру Санчо

09:26 17 Читать на русском
Спортдир Борусії Д Цорк зізнався, де продовжить кар'єру Санчо
Твоє лице, коли сказали, що не перейдеш в Барселону / Фото Bild

Спортивний директор дортмундської Борусії Міхаель Цорк не має сумніву в майбутньому форварда "джмелів" Джайдона Санчо.

"Санчо – дуже талановитий футболіст.

Реал, Барселона та Баварія позмагаються за Санчо

Впевнені, він продовжить виступати у складі дортмундської Борусії в наступному сезоні і продовжить професійне зростання", – цитує Цорка видання ESPN.

Нагадаємо, 18-річний Санчо – бажана ціль для багатьох європейських грандів, таких як Барселона, Баварія, Реал, ПСЖ, Манчестер Юнайтед і лондонський Арсенал.

В поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 17 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 8-ма асистами.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

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