Спортдир Борусії Д Цорк зізнався, де продовжить кар'єру Санчо

Іспанія — 18 січ 206
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Хетафе несподівано розтрощив Алавес
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10 years challenge: як змінилися Роналду, Мессі, Модріч і компанія з 2009 рокуСвіт — 18 січ 1796
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Головний конкурент Динамо – Селтік дізнався умови підписання Шведа, фанати не протиУкраїна — 18 січ 7192
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