Реал, Барселона та Баварія позмагаються за Санчо

Низка провідних клубів Європи полюють на головного таланта Борусії Д Джайдона Санчо.

За інформацією Marcа, Барселона та Реал вже намагались оформити трансфер 18-річного англійця, однак ці спроби були безуспішними. Зазначається, що попри відмову каталонці та мадридці не полишають надій запросити Джайдона.

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Баварія також активно цікавиться можливістю придбання Санчо, однак пропозицію від мюнхенців Борусія Д поки не отримувала.

У поточному сезоні Санчо зіграв у складі "джмелів" 24 матчі, віддав 11 асистів та заив 7 голів.

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