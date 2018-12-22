toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АЛЬ-АЙН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - РОМА

Реал, Барселона та Баварія позмагаються за Санчо

14:45 150 Читать на русском
Реал, Барселона та Баварія позмагаються за Санчо
Джайдон Санчо / Sky News

Низка провідних клубів Європи полюють на головного таланта Борусії Д Джайдона Санчо.

За інформацією Marcа, Барселона та Реал вже намагались оформити трансфер 18-річного англійця, однак ці спроби були безуспішними. Зазначається, що попри відмову каталонці та мадридці не полишають надій запросити Джайдона.

Санчо став наймолодшим гравцем Борусії Д, який забив 6 голів у Бундеслізі

Баварія також активно цікавиться можливістю придбання Санчо, однак пропозицію від мюнхенців Борусія Д поки не отримувала.

У поточному сезоні Санчо зіграв у складі "джмелів" 24 матчі, віддав 11 асистів та заив 7 голів.

Борусія Д обіграла Борусію М та збільшила свій відрив від переслідувачів

Теги
Джайдон Санчо Джайдон Санчо Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Барселони Трансфери Реал Мадрид Трансфери Баварії Трансфери Борусії Дортмунд Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Манчестер Сіті
17:00
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук