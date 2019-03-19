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Спокуслива натуралізація: чарівна дружина Мораєса відверто розповіла про їхню найважчу місію в Україні

13:42 25
Спокуслива натуралізація: чарівна дружина Мораєса відверто розповіла про їхню найважчу місію в Україні
Жуніор та Прісцила

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс вчора офіційно отримав українське громадянство, а вже сьогодні удостоївся дебютного виклику до збірної України та приєднався до команди Шевченка у Києві.

Дружину Жуніора звати Прісцила. Вона, як і Мораєс, родом з бразильського міста Сантус.

"Вперше ми познайомилися просто на вулиці, де я жила раніше. У нас було багато спільних друзів, вони також жили у цьому кварталі. Я зустрілася з Мораєсом саме там.

Якось ми просто гуляли, і він сказав, що підготував для мене сюрприз. Я побачила великий човен з приготованим для обіду столом і квітами, а всередині келиха з шампанським знайшла обручку. Це був дивовижний сюрприз. Я погодилася вийти за нього, і через рік ми зіграли велике весілля", – розповіла Прісцила.

Мораєс прибув до табору збірної України

За цей час Жуніор і Прісцила уже двічі стали батьками. Першим в родині Мораєса народився син – Ісаак-Лука, а влітку 2017 року на світ з'явилася донька – Марія-Джулія.

Незважаючи на те, що Жуніор Мораєс разом зі своєю сім'єю живе в Україні з 2011 року, дружина футболіста зізнається, що їм дуже складно дається вивчення української мови:

"Я думаю, що найважчим завданням, з яким потрібно було впоратися, прийнявши цей виклик, була комунікація і спілкування. Для мене українська та російська мови – дуже складні, я до сих пір вчуся розуміти їх і застосовувати на практиці".

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Дружини футболістів Дівчина дня Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Збірна України
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