Соблазнительная натурализация: очаровательная жена Мораеса откровенно рассказала о самой тяжелой мисии в Украине

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес вчера официально получил украинское гражданство, а уже сегодня удостоился дебютного вызова в сборную Украины и присоединился к команде Шевченко в Киеве.

Жену Жуниора зовут Присцилла. Она, как и Мораес, родом из бразильского города Сантус.

"Впервые мы познакомились прямо на улице. У нас было много общих друзей, они также жили в этом квартале. Я встретилась с Мораесом именно там.

Как-то мы просто гуляли, и он сказал, что подготовил для меня сюрприз. Я увидела большую лодку с приготовленным для обеда столом и цветами, а внутри бокала с шампанским нашла обручальное кольцо. Это был удивительный сюрприз. Я согласилась выйти за него, и через год мы сыграли большую свадьбу", – рассказала Присцилла.

Мораес прибыл в лагерь сборной Украины

За это время Жуниор и Присцилла уже дважды стали родителями. Первым в семье Мораес родился сын – Исаак-Лука, а летом 2017 года на свет появилась дочь – Мария-Джулия.

Несмотря на то, что Жуниор Мораес вместе со своей семьей живет в Украине с 2011 года, жена футболиста признается, что им очень сложно дается изучение украинского языка:

"Я думаю, что самой трудной задачей, с которой нужно было справиться, приняв этот вызов, была коммуникация и общение. Для меня украинский и русский языки – очень сложные, я до сих пор учусь понимать их и применять на практике".

"Боюся за Русина". Чому Мораєс – це нормальний хід, Сачку пора у відставку, а матч туру не вдався

Твіттеріада. Мораєс перед отриманням паспорта, шалений роман Ротаня, жона Ярмоленка закохує Вест Хем