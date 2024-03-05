"Для нас це важлива можливість продовжити участь в особливому змаганні. Ми повинні представити нашу найкращу версію. У нашій парі ще нічого не вирішено, суперник небезпечний у перехідних фазах. Гру судитиме італієць Давіде Масса? Заспокойтеся. Я не люблю думати про суддю перед грою. Сподіваюся, після фінального свистка я не буду про нього думати.

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Беллінгем? Мені не потрібно з ним додатково розмовляти. Він гравець, який намагається віддати все на полі. Червона картка у Валенсії була викликана тим, що він трохи засмутився. Але він не ображав арбітра. Низькі показники Родріго? Він робить великий внесок у команду. Нас і раніше не турбувала його низька результативність, зараз нічого не змінилося. Рюдігер? Він повернеться до складу", - цитує Marca Анчелотті.

Матч Реал - РБ Лейпциг відбудеться в середу, 6 березня. Перший матч у Німеччині завершився перемогою Реала з рахунком 1:0.

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