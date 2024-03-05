Півзахисник Реала Едуардо Камавінга не зміг уникнути питань про Кіліана Мбаппе на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

"Ви хочете, щоб я сказав вам правду? Я не розмовляв з Кіліаном і не знаю, що він збирається робити в наступному сезоні.

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Мбаппе не наш гравець, ми будемо поважати ПСЖ. Я не знаю, що буде, це правда. Зустріч у збірній? Звичайно, він і там нічого нам не скаже про своє майбутнє.

Як команда налаштована на матч Ліги чемпіонів? Ви перший, хто запитав мене про завтрашню гру. Ми зробимо все, щоб забити більше голів", – цитує півзахисника AS.

Різноманітні ЗМІ повідомляли, що перехід Мбаппе в Реал майже завершено. Керівництво ПСЖ вважає, що француз вже підписав контракт з мадридцями.

Нагадаємо, Реал зіграє проти Лейпцига матч-відповідь Ліги чемпіонів у середу, 6 березня. Перша гра завершилася мінімальною перемогою "вершкових" 1:0.

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