"Для нас это важная возможность продолжить участие в особом соревновании. Мы должны представить нашу лучшую версию. В нашей паре ещё ничего не решено, соперник опасен в переходных фазах. Игру будет судить итальянец Давиде Масса? Успокойтесь. Я не люблю думать о судье перед игрой. Надеюсь, после финального свистка я не буду о нём думать.

Лидера Реала завалили вопросами о Мбаппе: "Вы хотите, чтобы я сказал вам правду?"

Беллингем? Мне не нужно с ним дополнительно разговаривать. Он игрок, который старается отдать всё на поле. Красная карточка в Валенсии была вызвана тем, что он немного расстроился. Но он не оскорблял арбитра. Низкие показатели Родриго? Он вносит большой вклад в команду. Нас и раньше не беспокоила его низкая результативность, сейчас ничего не изменилось. Рюдигер? Он вернётся в состав", - цитирует Marca Анчелотти.

Матч Реал - РБ Лейпциг состоится в среду, 6 марта. Первый матч в Германии завершился победой Реала со счётом 1:0.

Яремчук перехитрил Лунина, обидчик Мудрика скандалом наказывает Реал, Жирона ворует у Суркиса украинца