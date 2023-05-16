У сезоні 2023/24 склад ПСЖ буде кардинально відрізнятися від нинішньої кампанії. Клуб планує якщо не революцію, то, як мінімум, суттєву перебудову.

Літо у Парижі зазвичай є спекотним і не надто комфортним – а особливо, коли мова стосується футболу та ПСЖ. Столичний гранд вже у найближчі вихідні може оформити своє 11-те чемпіонство Ліги 1, ставши найуспішнішою командою в історії Франції. Втім, це трохи не те, чого очікували вболівальники і, насамперед, амбітне керівництво клубу.

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Починаючи з 2012 року, Катар витратив на трансфери майже півтора мільярда євро, а баланс купівлі/продажу складає практично мільярд не на користь клубу. Попри це, навпроти графи "перемоги у Лізі чемпіонів" досі красується ганебний для власників Парижа "нуль". Сотні мільйонів євро пішли в нікуди.

Давно минули ті часи, коли у столиці Франції були задоволені лише перемогою в чемпіонаті. Катар одержимий тріумфом у Лізі чемпіонів, якого не змогла забезпечити ціла плеяда зірок на Парк де Пренс. Навіть Ліонель Мессі, Неймар, Кіліан Мбаппе та Серхіо Рамос не змогли втілити мрію в життя. Лоран Блан, Унаї Емері, Томас Тухель, Маурісіо Почеттіно, Крістоф Гальтьє – хто б не був на тренерській лаві ПСЖ, усі єврокубкові кампанії завершувалися черговим розчаруванням.

Влітку Нассера Аль-Хелаїфі та Луїша Кампуша очікує насичена робота на трансферному ринку і не тільки. Ухвалити непрості рішення щодо прощання із зірками, які не виправдали очікувань. Вирішити питання із новими контрактами футболістів, а також новим (чи таки ні?) головним тренером – літо 2023-го в Парижі буде напруженим. Які ж питання насамперед потрібно закрити в офісах ПСЖ?

Кіліан Мбаппе. Чемпіон світу-2018, безумовно, залишається центральною фігурою проекту, попри регулярні чутки про можливий перехід у мадридський Реал. Це єдиний гравець у команді, трансфер якого не розглядають у жодному випадку. Ба більше, керівництво намагатиметься вмовити форварда продовжити контракт, який завершується вже за рік – влітку 2024-го. У Парижі не хочуть повторення минулорічної ситуації, коли Мбаппе ледь не став вільним агентом, оголосивши про підписання нової угоди буквально за кілька тижнів до її завершення. Тоді навіть президент Франції втрутився у перемовини, щоб зберегти французьку приму в столиці.

Навколо Кіліана планують будувати нову команду – ера "паризьких галактікос", очевидно, зазнала краху. Менеджмент парижан хоче оточити Мбаппе молодими конкурентноздатними гравцями. Задум керівництва – підняти авторитет француза у роздягальні, яка зараз страждає від "битви его". Втім, переконати Мбаппе буде складно, адже не так давно форвард натякнув на розчарування політикою клубу. Змусити зірку забути образи можна комплексним шляхом. Якісне підсилення складу – раз. Ну і, звісно, гроші. Багато грошей. Куди ж тепер без цього.

Ліонель Мессі. Тут усе інакше. Влітку 2021-го аргентинець став "родзинкою" трансферної кампанії ПСЖ, перейшовши з Барселони на правах вільного агента. Ще кілька місяців тому новий контракт Лео здавався вирішеною справою, однак ситуація докорінно змінилася. Провали в Лізі чемпіонів і самовільна поїздка гравця в Саудівську Аравію практично напевне поклали край історії стосунків Мессі з паризьким клубом. Все вказує на те, що Лео проводить останній місяць на Парк де Пренс. Велика мрія про ЛЧ завершилася великим пшиком. Попереду у чемпіона світу вибір – повернення в Барселону, чи футбольна пенсія та неймовірні заробітки в Саудівській Аравії або ж МЛС.

Неймар. Через 6 років після рекордного трансферу на 222 мільйони євро епоха бразильця в Парижі, схоже, добігає кінця. Боси ПСЖ таки ухвалили складне рішення про прощання з нападником, який так і не виправдав очікувань. Раніше Ней відмовлявся йти з клубу, продовживши угоду до 2027 року в односторонньому порядку (так, "геніальний" менеджемент надав йому таке право), але зараз почав розглядати варіанти.

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Бразилець дивиться у бік АПЛ, а ПСЖ активно сприяє трансферу, щоб щорічно економити 40 мільйонів євро на зарплатні. Не виключено, що найдорожчого футболіста світу навіть віддадуть в оренду, при цьому парижани ще й платитимуть йому половину зарплатні. Все, лиш би позбутися норовливого нападника і пов'язаного з ним регулярного головного болю. Позаяк зараз Ней травмований, то не виключено, що більше у футболці ПСЖ він не зіграє.

До слова, у Парижі вже знайшли топове підсилення атаки на випадок відходу Мессі та Неймара. Le Parisien стверджує про активний інтерес ПСЖ до Бернарду Сілви, який влітку може покинути Манчестер Сіті. Атакувального хавбека збірної Португалії вважають ідеальним кандидатом для французького гранда. Бернарду хоче і Барселона, але каталонці не можуть собі дозволити зірку Ман Сіті, яку оцінюють в кількадесят мільйонів євро.

Серхіо Рамос. Приклад, коли гравець зумів подолати усі проблеми. Іспанець дуже важко починав у Франції – дебют лише через кілька місяців після переходу, травми і регулярні помилки на рівному місці. Здавалося, підписання 4-разового переможця ЛЧ стало провалом, однак 37-річний захисник змінив враження про себе. Рамос поступово став лідером у роздягальні та на полі, а після кількамісячних роздумів менеджмент таки вирішив продовжити з ним контракт. Щоправда, поки на словах, тому не слід говорити про збереження Серхіо як доконаний факт. У Парижі все дуже швидко змінюється – ситуація з Мессі є яскравим прикладом. Принаймні, зараз "капітан без пов'язки" близький до нової угоди на 1 рік.

Марко Верратті. Доволі несподівано команда ризикує втратити багаторічного основного центрхава. Після 11-ти сезонів у Парижі Верратті може змінити обстановку. Клуб теж роздумує над продажем 30-річного італійця, який останнім часом знизив вимоги до себе і вже не демонструє колишнього рівня гри. Угода Марко розрахована ще на 3 роки, до півзахисника є інтерес із Саудівської Аравії та МЛС – парижанам та футболісту є над чим замислитися. Італійцям не звикати їхати на заробітки у віці, далекому від пенсійного. Доведено іншими чемпіонами Європи – Інсіньє та Бернардескі.

Головний тренер. Чи не найбільший головний біль ПСЖ. Угода 56-річного Крістофа Гальтьє розрахована до літа 2024-го, однак є великі сумніви, що наставник залишиться. Чергове фіаско в Кубку Франції, безапеляційний виліт від Баварії в ЛЧ, скандали всередині команди – все це явно не сприяє продовженню його роботи в команді. Відсутність авторитету тренера в роздягальні лише підкреслює проблему. Очевидно, що Гальтьє очікувань не виправдав.

Але хто його змінить? Є чутки про інтерес до Жозе Моурінью, який зараз готує Рому до півфіналу Ліги Європи і вже встиг спростувати інформацію про контакти з парижанами. Португалець є пріоритетом Луїша Кампуша, який має відмінні стосунки з Жорже Мендешем – агентом Моурінью.

Однак не все так просто. Ключове питання полягає в тому, кому належатиме вирішальне слово при виборі нового керманича. Аль-Хелаїфі дещо розчарований роботою Кампуша, тому не виключено, що фінальне рішення ухвалить сам президент. ЗМІ стверджують, що Аль-Хелаїфі віддає перевагу іншим претендентам – зокрема, називають Юліана Нагельсманна, який поки не зміг домовитися з представниками АПЛ.

Проект ПСЖ довів, що далеко не завжди великі витрати та гучні імена дають очікуваний результат. За останні роки у Парижі накопичилося надто багато розчарувань – літо у столиці Франції обіцяє бути аномально спекотним.

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