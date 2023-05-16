Зірка ПСЖ та збірної Бразилії Неймар має шанси змінити клубну прописку вже під час літнього трансферного вікна.

31-річний бразилець роздумує над зміною клубу. На це його підштовхнули фанатські протести проти нього. Також вплинув інтерес від кількох представників АПЛ, інформує Mundo Deportivo з посиланням на Le Parisien.

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Неймар не раз заявляв, що волів би спробувати свої сили в чемпіонаті Англії, де йому подобаються Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Челсі. Зараз у послугах бразильця зацікавлені два останні клуби і ще й Ньюкасл.

"Сороки" і манкуніанці борються за Лігу чемпіонів, тож це б не було великим кроком назад. А от Челсі втратив фактичні шанси на єврокубки, тож навряд Ней обере Стемфорд Брідж. Хоча його агент Піні Захаві нібито працює над останнім варіантом, інформує PSG Talk.

Нагадаємо, бразильський вінгер перебрався в ПСЖ у 2017 році. Цього сезону провів усього 29 поєдинків, а з лютого нового року не грає через чергову травму.

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