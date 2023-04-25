DNCG – орган, відповідальний за нагляд за рахунками французьких команд – опублікував баланси минулого сезону. Як і очікувалося, клуб зі столиці Франції накопичив безпрецедентні збитки, порівняно з останніми роками.

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Згідно з інформацією AS, ПСЖ зазнав дефіциту в 368 мільйонів євро, що змусило УЄФА через санкції надіслати їм попередження в серпні за недотримання фінансового фейр-плей. Ніколи ще французький спортивний клуб не зазнавав стільки втрат протягом дванадцяти місяців.

До цього дефіцит парижан не перевищував 224 мільйонів євро. Підписання Мессі, Рамоса, Доннарумми та Хакімі разом із чисельністю команди безпосередньо вплинули на зарплату, яка досягла історичної цифри в 729 мільйонів. За один рік фонд оплати праці зріс на 45%.

З 1 липня 2021-го по 30 червня 2022 року ПСЖ витратив 181 мільйон євро на трансфери, включаючи 35, які йому довелося заплатити Монако за трансфер Кіліана Мбаппе (розбивка платежу за трансфер 2017 року). До цього слід додати 39,4 мільйона, які клуб виплатив як винагороду агентам і посередникам, що є найвищою цифрою в усьому французькому футболі. До слова, Марсель витратив дев'ять, а Монако – десять мільйонів.

З іншого боку, ПСЖ також показує найбільший приріст доходу за звітний період. Він виріс більш ніж на 18% від одного фінансового року до іншого і складає приблизно 700 мільйонів євро (порівняно з 570 у 2021 році). Активи клубу перевищують один мільярд євро.

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