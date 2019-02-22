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Спаллетті: Інтер почав грати краще, ніж раніше, але несправедливо пов'язувати це з відсутністю Ікарді

13:04 57 Читать на русском
Спаллетті: Інтер почав грати краще, ніж раніше, але несправедливо пов'язувати це з відсутністю Ікарді
Лучано Спаллетті / Соцмережі

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті розповів, чи пов'язані хороші результати команди з відсутністю Мауро Ікарді.

"Так, Інтер почав грати краще і робити менше помилок, ніж було раніше, але несправедливо пов'язувати це з тим, що Ікарді був позбавлений капітанської пов’язки і зараз не грає через травму. Давайте дивитися на це з правильного боку: команда дуже старається і допускає менше помилок.

Інтер – Рапід – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Давайте не будемо весь час говорити про це. Краще зосередимося на тих гравцях, які були сьогодні на полі, грали, бігли, отримували удари по ногах і тверезо оцінювали наше становище", – цитує Спаллетті Football-italia.

Ікарді уникнув серйозної травми коліна

Нагадаємо, Інтер позбавив Ікарді капітанської пов'язки, через що футболіст пропустив один матч "нерадзурі", також аргентинець не грав у двох останніх поєдинках через травму.

Ліга Європи1/16 фіналу

Інтер - Рапід Відень: Четвер 21 лютого 2019

Інтер
Матч завершено
4 : 0
Рапід Відень
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Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Ліга Європи Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Інтер - Рапід Відень
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