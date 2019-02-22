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Спаллетти: Интер стал играть лучше, чем раньше, но несправедливо связывать это с отсутствием Икарди

13:11 8 Читати українською
Спаллетти: Интер стал играть лучше, чем раньше, но несправедливо связывать это с отсутствием Икарди
Лучано Спаллетти / Соцсети

Главный тренер Интера Лучано Спалетти рассказал, связаны ли хорошие результаты команды с отсутствием Икарди.

"Да, Интер стал играть лучше и делать меньше ошибок, чем было раньше, но несправедливо связывать это с тем, что Икарди был лишен капитанской повязки и сейчас не играет из-за травмы. Давайте смотреть на это с правильной стороны: команда очень старается и допускает меньше ошибок.

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Давайте не будем все время говорить об этом. Лучше сосредоточимся на тех игроках, которые были сегодня на поле, играли, бежали, получали удары по ногам и трезво оценивали наше положение", – цитирует Спаллетти Football-italia.

Икарди избежал серьезной травмы колена

Напомним, Интер лишил Икарди капитанской повязки, из-за чего футболист пропустил один матч "нерадзури", также аргентинец не играл в двух последних поединках из-за травмы.

Лига Европы1/16 финала

Интер - Рапид Вена: Четверг 21 февраля 2019

Интер
Матч окончен
4 : 0
Рапид Вена
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Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Лига Европы Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Интер - Рапид Вена
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