Сопко назвав причину повернення Гармаша та Коваленка до збірної України
Експерт телеканалів Футбол Олександр Сопко поділився думками щодо запрошення Дениса Гармаша та Віктора Коваленка до збірної України.
"Я думаю, що Гармаша та Коваленка запрошено до збірної завдяки тому, що у них є ігрова практика в клубах, вони якісно виглядають у цих іграх. Вони заслуговують бути, принаймні, у спільній обоймі. Брати гравця просто через ім'я, коли він не грає, це неправильно. Запрошувати гравців на перспективу – це добре, але є певний ризик.
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Тому грають ті, хто зараз у формі, хто проявляє себе в іграх. Думаю, і Гармаш, і Коваленко мають і майстерність, і досвід, а зараз вже й ігрову практику, щоб претендувати на місце у збірній. Не знаю, будуть вони грати у складі чи ні, адже вони давно не грали у збірній.
Але у спільній обоймі вони мають бути, бо це гравці з покоління, яке ще не все сказало у нашому футболі. Вони повинні завжди бути під наглядом тренерського штабу збірної", – наводить слова Сопка сайт телеканалів Футбол.
Нагадаємо, збірна України в листопаді проведе два поєдинки: 11-го числа – товариський проти Болгарії, а 16 листопада – заключний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.
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