"Я думаю, що Гармаша та Коваленка запрошено до збірної завдяки тому, що у них є ігрова практика в клубах, вони якісно виглядають у цих іграх. Вони заслуговують бути, принаймні, у спільній обоймі. Брати гравця просто через ім'я, коли він не грає, це неправильно. Запрошувати гравців на перспективу – це добре, але є певний ризик.

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Тому грають ті, хто зараз у формі, хто проявляє себе в іграх. Думаю, і Гармаш, і Коваленко мають і майстерність, і досвід, а зараз вже й ігрову практику, щоб претендувати на місце у збірній. Не знаю, будуть вони грати у складі чи ні, адже вони давно не грали у збірній.

Але у спільній обоймі вони мають бути, бо це гравці з покоління, яке ще не все сказало у нашому футболі. Вони повинні завжди бути під наглядом тренерського штабу збірної", – наводить слова Сопка сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, збірна України в листопаді проведе два поєдинки: 11-го числа – товариський проти Болгарії, а 16 листопада – заключний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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