"Я думаю, что Гармаш и Коваленко приглашены в сборную благодаря тому, что у них есть игровая практика в клубах, они качественно выглядят в этих играх. Они заслуживают быть, по крайней мере, в общей обойме. Брать игрока просто из-за имени, когда он не играет, это неправильно. Приглашать игроков на перспективу – это хорошо, но есть определенный риск.

ЧМ-2022: Сборная Украины обнародовала заявку на решающий матч отбора – Малиновский, Гармаш и Коваленко в обойме

Потому играют те, кто сейчас в форме, кто проявляет себя в играх. Думаю, и у Гармаша, и у Коваленко есть и мастерство, и опыт, а теперь уже и игровая практика, чтобы претендовать на место в сборной. Не знаю, будут ли они играть в составе или нет, ведь они давно не играли в сборной.

Но в общей обойме они должны быть, потому что это игроки из поколения, еще не все сказало в нашем футболе. Они должны всегда быть под наблюдением тренерского штаба сборной", – приводит слова Сопка сайт телеканалов Футбол.

Напомним, сборная Украины в ноябре проведет два поединка: 11 числа – товарищеский против Болгарии, а 16 ноября – заключительный матч отбора в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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