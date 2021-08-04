Російський клуб оперативно знайшов заміну Валерію Карпіну, який очолив національну збірну. Новим тренером Ростова став 74-річний Юрій Сьомін. Контракт з досвідченим наставником розрахований на два роки, інформує офіційний сайт клубу.

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Нещодавно Валерій Карпін був призначений головним тренером збірної Росії замість Станіслава Черчесова. Спершу планувалося, що він поєднуватиме роботу в клубі та національній команді, але за кілька днів все ж покинув Ростов.

Юрій Сьомін – один із найтитулованіших тренерів Росії та двічі працював у київському Динамо. Він зробив "біло-синіх" чемпіонами України та вивів у півфінал Кубка УЄФА 2008/09. Також працював у збірній Росії, низці місцевих клубів та Габалі (Азербайджан).

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