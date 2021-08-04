Российский клуб оперативно нашел замену Валерию Карпину, который возглавил национальную сборную. Новым тренером Ростова стал 74-летний Юрий Семин. Контракт с опытным наставником рассчитан на два года, информирует официальный сайт клуба.

Ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов

Недавно Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России вместо Станислава Черчесова. Изначально планировалось, что он будет совмещать работу в клубе и национальной команде, но спустя несколько дней все же покинул Ростов.

Юрий Семин – один из самых титулованных тренеров России и дважды работал в киевском Динамо. Он сделал "бело-синих" чемпионами Украины и вывел в полуфинал Кубка УЕФА 2008/09. Также работал в сборной России, ряде местных клубов и Габале (Азербайджан).

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною