Іспанський форвард після успішного вояжу в Тенеріфе близький до переходу в Ейбар, інформує Marca. Додамо, що клуб опустився у Сегунду (другий за силою дивізіон іспанської першості) за підсумками сезону 2020/21.

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Соль вже погодився на трансфер, тож тепер клубу необхідно домовитись із Динамо, яке, за словами видання, "може бути непередбачуваним". Також повідомляється, що нападник начебто не входить у плани київського клубу, але має повернутись у розташування "біло-синіх" 28 червня.

Нагадаємо, минулого сезону Соль виступав за Тенеріфе на правах оренди. За іспанську команду він провів 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює Франа в 1 млн євро. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2023 року.

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