Испанский форвард после успешного вояжа в Тенерифе близок к переходу в Эйбар, информирует Marca. Добавим, что клуб опустился в Сегунду (второй по силе дивизион испанского первенства) по итогам сезона 2020/21.

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Соль уже согласился на трансфер, и теперь клубу необходимо договориться с Динамо, которое, по словам издания, "может быть непредсказуемым". Также сообщается, что нападающий якобы не входит в планы киевского клуба, но должен вернуться в расположение "бело-синих" 28 июня.

Напомним, в прошлом сезоне Соль выступал за Тенерифе на правах аренды. За испанскую команду он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Франа в 1 млн евро. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2023 года.

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