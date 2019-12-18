Сьогодні пройде жеребкування 1/4 фіналу національного Кубка – у церемонії візьме участь "Міс Україна"-2018

18 грудня в Будинку футболу пройде жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 2019/20.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 13:00. Спочатку своїх суперників дізнаються жіночі команди, а після цього стануть відомі чвертьфінальні пари серед чоловіків, інформує офіційний сайт УАФ.

Тернопіль прийме фінал Кубка України 2019/20

Жеребкування проведуть Леоніла Гузь – "Міс Україна"-2018 – а також журналіст Ігор Циганик. Нагадаємо, до чвертьфіналу Кубка України 2019/20 пробилися Динамо, Минай, Десна, Олександрія, Маріуполь, Ворскла, Інгулець та Альянс.

Чвертьфінальна стадія складається з одного матчу. Базова дата проведення поєдинків – 4 березня. Фінал Кубка України-2019/2020 запланований на 13 травня 2020 року.

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