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Соболь відзначився асистом у першому матчі за Брюгге, однак команда зазнала нищівної поразки

6 липня 19:27 760 Читать на русском
Соболь відзначився асистом у першому матчі за Брюгге, однак команда зазнала нищівної поразки
Едуард Соболь / Фото офіційного сайту Брюгге

Едуард Соболь результативно розпочав свої виступи у складі бельгійської команди.

Міжсезоння-2019, товариський матч

АЗ Алкмаар – Брюгге – 5:2

Голи: Гудмундссон, 5, Стенгс, 12, Боаду, 60, Йонсен, 64, Друйф, 69 – Опенда, 73, Воссен, 85

Соболь прокоментував перехід у Брюгге

Лівий захисник вийшов на заміну на 60-ій хвилині і став свідком продовження побиття Брюгге. АЗ заспокоївся лише тоді, коли наколотив у ворота "синьо-чорних" п'ять м'ячів. Деякою розслабленістю нідерландців і скористався представник збірної України. Соболь відзначився гольовою передачею на форварда Лоїса Опенда.

Додамо, що це був перший асист Едуарда у першому ж матчі за його новий клуб.

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Теги
Українці за кордоном Бельгія Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге
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