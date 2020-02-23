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Соболь допоміг Брюгге обіграти Шарлеруа – команда українця продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю

17:30 116 Читать на русском
Соболь допоміг Брюгге обіграти Шарлеруа – команда українця продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю
Брюгге обіграв Шарлеруа / Sporza

У 27 турі чемпіонату Бельгії Брюгге на власному полі обіграв Шарлеруа і зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці.

Чемпіонат Бельгії, 27 тур

Брюгге – Шарлеруа – 1:0

Гол: Альварес, 1.

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Команда Едуарда Соболя здобула чергову перемогу і продовжує впевнено лідирувати у чемпіонаті Бельгії. Брюгге відкрив рахунок вже на першій хвилині матчу завдяки красивому дальньому удару Альвареса. Перевага в класі господарів була помітна протягом усього матчу – Брюгге контролював гру і змушував суперника думати насамперед про оборону.

Наш Едуард Соболь вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч. Для нього ця гра стала 25 в поточному розіграші Ліги Жупілє.

Завдяки цій перемозі Брюгге збільшив свій відрив від Гента до 12 очок. Щоправда, головний переслідувач "чорно-синіх" ще не зіграв свій матч 27 туру – сьогодні він прийматиме Сент-Трюйден.

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Теги
Українці за кордоном Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгія Шарлеруа Шарлеруа
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