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Соболь помог Брюгге обыграть Шарлеруа – команда украинца продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу

17:34 44 Читати українською
Соболь помог Брюгге обыграть Шарлеруа – команда украинца продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу
Брюгге обыграл Шарлеруа / Sporza

В 27 туре чемпионата Бельгии Брюгге на своем поле обыграл Шарлеруа и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Бельгии, 27 тур

Брюгге – Шарлеруа – 1:0

Гол: Альварес, 1.

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Команда Эдуарда Соболя одержала очередную победу и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Бельгии. Брюгге открыл счет уже на первой минуте матча благодаря красивому дальнему удару Альвареса. Преимущество в классе хозяев было заметно на протяжении всего матча – Брюгге контролировал игру и заставлял соперника думать прежде всего об обороне.

Наш Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Для него эта игра стала 25 в текущем розыгрыше Лиги Жупиле.

Благодаря этой победе Брюгге увеличил свой отрыв от Гента до 12 очков. Правда, главный преследователь "черно-синих" еще не сыграл свой матч 27 тура – сегодня он будет принимать Сент-Трюйден.

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Теги
Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия Шарлеруа Шарлеруа
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