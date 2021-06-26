"Данія зараз на правильному шляху, чи не так? Але після всього, що я побачив, у мене новий фаворит – Італія.

Ето'О без вагань назвав фаворита Євро-2020

Спершу я вважав головним претендентом на трофей Францію, але вони мене поки не переконали. Саме тому я змінив свою думку", – цитує Снейдера Voetbalprimeur.

Зауважимо, фаворитом на тріумф на Євро-2020 букмекери називають збірну Франції, яка в 1/8 фіналі гратиме зі Швейцарією. Італія ж протистоятиме Австрії.

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