Снейдер визначив фаворита Євро-2020: "Франція мене не переконала"
26 червня 16:34 - Читать на русском
Колишній хавбек збірної Нідерландів Веслі Снейдер виділив найкращі команди нинішнього чемпіонату Європи.
"Данія зараз на правильному шляху, чи не так? Але після всього, що я побачив, у мене новий фаворит – Італія.
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Спершу я вважав головним претендентом на трофей Францію, але вони мене поки не переконали. Саме тому я змінив свою думку", – цитує Снейдера Voetbalprimeur.
Зауважимо, фаворитом на тріумф на Євро-2020 букмекери називають збірну Франції, яка в 1/8 фіналі гратиме зі Швейцарією. Італія ж протистоятиме Австрії.
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