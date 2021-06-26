"Дания сейчас на правильном пути, не так ли? Но после всего, что я увидел, у меня новый фаворит – Италия.

Это'О без колебаний назвал фаворита Евро-2020

Сначала я считал главным претендентом на трофей Францию, но она меня пока не убедила. Именно поэтому я изменил свое мнение", – цитирует Снейдера Voetbalprimeur.

Заметим, фаворитом на триумф на Евро-2020 букмекеры называют сборную Франции, которая в 1/8 финале будет играть со Швейцарией. Италия же будет противостоять Австрии.

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