Снейдер определил фаворита Евро-2020: "Франция меня не убедила"
16:34 - Читати українською
Бывший хавбек сборной Нидерландов Уэсли Снейдер выделил лучшие команды нынешнего чемпионата Европы.
"Дания сейчас на правильном пути, не так ли? Но после всего, что я увидел, у меня новый фаворит – Италия.
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Сначала я считал главным претендентом на трофей Францию, но она меня пока не убедила. Именно поэтому я изменил свое мнение", – цитирует Снейдера Voetbalprimeur.
Заметим, фаворитом на триумф на Евро-2020 букмекеры называют сборную Франции, которая в 1/8 финале будет играть со Швейцарией. Италия же будет противостоять Австрии.
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