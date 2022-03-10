Ліга конференцій, 1/8 фіналу, перші матчі

Славія – ЛАСК – 4:1

Голи: Сор, 3, 29, Олаїнка, 83, Траоре, 85 – Баліч, 67

Вітесс – Рома – 0:1

Гол: Олівейра, 45+1

Вилучення: Олівейра, 79

Партизан – Фейєнорд – 2:5

Голи: Натхо, 13, Йовіч, 46 – Торнстра, 20, 77, Дессерс, 52, Гертруйда, 64, Сіністерра, 71

ПАОК – Гент – 1:0

Гол: Куртіч, 58

Празька Славія досить легко розібралася з ЛАСКом. Чехи швидко відкрили рахунок, вивівши Сора на оперативний простір. А потім подвоїли перевагу ще одним дуже схожим голом Сора. Нігерієць відсвяткував в стилі Роналду.

У другому таймі Славія могла оформити розгром, але Бах не влучив у порожні ворота, а Олаїнка пробив у поперечину. ЛАСК після кількох порятунків, примудрився забити сам. Гол австрійців прийшов з нічого – Баліч здалеку вдарив на удачу.

До фінального свистка Славія все ж забила ще два голи (Олаїнка + Траоре) та спростила собі завдання на матч-відповідь.

Тарас Качараба пропускав гру через дискваліфікацію, а Максим Таловєров вийшов в опорній зоні. Точність передач українця (55%) залишає бажати кращого, але він добре відпрацював в обороні (3 виноси, 4 перехоплення) і виграв 10 повітряних дуелей з 10.

Жозе Моурінью бореться хоча б за якийсь трофей з Ромою. Сьогодні "вовки" на виїзді переграли Вітесс. Єдиний гол у зустрічі прийшов зі стандарту, а Рома завдала вдвічі менше ударів, чим суперник. Догравали римляни в меншості, адже Олівейра, який і забив той гол, отримав дві жовті.

Роман Безус не поїхав з Гентом у Грецію через позитивний тест на коронавірус. Його команда мінімально поступилася ПАОКу – Куртіч забив прямим ударом зі штрафного.

Партизан і Фейєнорд влаштували перестрілку. Перший тайм завершився нічиєю, а в другому нідерландці розгромили сербів на їхньому полі. Найкрасивішими були третій і четвертий голи Фейєнорда. Обидва створив колумбієць Сіністерра: спершу він сольним проходом допоміг забити партнеру, а потім сам шикарно поклав в "дев'ятку" з-за меж штрафного.