Лига конференций, 1/8 финала, первые матчи

Славия – ЛАСК – 4:1

Голы: Сор, 3, 29, Олайинка, 83, Траоре, 85 – Балич, 67

Витесс – Рома – 0:1

Гол: Оливейра, 45+1

Удаление: Оливейра, 79

Партизан – Фейенорд – 2:5

Голы: Натхо, 13, Йович, 46 – Торнстра, 20, 77, Дессерс, 52, Гертруйда, 64, Синистерра, 71

ПАОК – Гент – 1:0

Гол: Куртич, 58

Пражская Славия довольно легко разобралась с ЛАСКом. Чехи быстро открыли счет, выведя Сора на оперативное пространство. А потом удвоили преимущество еще одним очень похожим голом Сора. Нигериец отметил в стиле Роналду.

Во втором тайме Славия могла оформить разгром, но Бах не поразил пустые ворота, а Олаинка пробил в перекладину. ЛАСК после нескольких спасений, умудрился забить сам. Гол австрийцев пришел из ничего – Балич издалека ударил на удачу.

До финального свистка Славия все же забила еще два гола (Олаинка + Траоре) и упростила себе задание на ответный матч.

Тарас Качараба пропускал игру из-за дисквалификации, а Максим Таловеров вышел в опорной зоне. Точность передач украинца (55%) оставляет желать лучшего, но он хорошо отработал в обороне (3 выноса, 4 перехвата) и выиграл 10 воздушных дуэлей из 10.

Жозе Моуринью борется хотя бы за какой-нибудь трофей с Ромой. Сегодня "волки" на выезде обыграли Витесс. Единственный гол во встрече пришел со стандарта, а Рома нанесла вдвое меньше ударов, чем соперник. Доигрывали римляне в меньшинстве, ведь Оливейра, забивший тот гол, получил две желтые.

Роман Безус не поехал с Гентом в Грецию из-за положительного теста на коронавирус. Его команда минимально уступила ПАОКу – Куртич забил прямым ударом со штрафного.

Партизан и Фейеноорд устроили перестрелку. Первый тайм завершился ничьей, а во втором нидерландцы разгромили сербов на их поле. Самыми красивыми были третий и четвертый голы Фейеноорда. Оба создал колумбиец Синистерра: сначала он сольным проходом помог забить партнеру, а затем сам шикарно положил в "девятку" из-за пределов штрафной.