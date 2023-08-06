Полтавська Ворскла зазнана нищівної поразки в грі другого туру української Прем'єр-ліги, де команда Віктора Скрипника протистояла львівському Руху.

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Після матчу наставник полтавців Віктор Скрипник відмовився спілкуватися з журналістами на флеш-включенні після матчу і готовий сплатити штраф. Про це розповів кореспондент в післяматчевій студії. Як повідомляється, таке рішення Скрипник прийняв після розмови з керівництвом клубу.

Нагадаємо, Ворскла програла грузинській Ділі в кваліфікації Ліги Конференцій. В номінально домашньому матчі підопічні Скрипника обіграли грузинів з рахунком 2:1, але на виїзді поступились 1:3.

В наступному турі Ворскла зіграє з луганською Зорею. Матч заплановано на неділю, 13 серпня. Стартовий свисток прозвучить о 15:00.