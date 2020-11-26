"Будь-яка гра – це можливість себе проявити, виступити якісно. Після поразки вдома шанси на вихід з групи дуже малі, але кожна гра це виклик для хлопців, ми хочемо поборотися і показати себе на найвищому рівні. Ми граємо на виїзді, але ми налаштовуємося тільки на перемогу. Ми не граємо щороку в єврокубках, але кожен виступ, повторюся, це можливість себе проявити, себе показати, порівняти себе з відмінними командами, які так само з нами виступають. Нова гра – це виклик для основи і молодих хлопців.

АЕК – Зоря: анонс матчу Ліги Європи

Звичайно, певні зміни є. Грубо кажучи, у нас буде другий тайм протистояння, перший ми програли. Знову ми, на жаль, граємо без глядачів. Ми збираємося показати кращий виступ, ніж був у Запоріжжі, ліквідувати ті помилки, які були. Тепер ми знаємо більш детально суперників, але так само вони нас змогли вивчити детальніше. Під час паузи ми все розбирали, займалися поліпшенням моментів і гри. Тільки матч покаже, "що до чого".

Ми приїхали до Афін не для того, щоб подивитися прекрасне місто, зіграти на відмінному стадіоні і поїхати додому ні з чим. Це – ключова гра, ми хочемо поповнити свою турнірну таблицю максимумом. Не щороку граєш проти таких сильних європейських команд. Ми до цього прагнули, ми зараз тут для того, щоб показувати хороший футбол і головне – результат", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

"Блатні заїжджали на базу – команда розходилася по номерах": Скрипник – про суворі 90-ті, Кличків і "референдум" у Криму