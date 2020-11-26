"Любая игра – это возможность себя проявить, выступить качественно. После поражения дома шансы на выход из группы очень малы, но каждая игра это вызов для ребят, мы хотим побороться и показать себя на высшем уровне. Мы играем на выезде, но мы настраиваемся только на победу. Мы не играем ежегодно в еврокубках, но каждое выступление, повторюсь, это возможность себя проявить, показать себя, сравнить себя с отличными командами, которые так же с нами выступают. Новая игра – это вызов для основы и молодых ребят.

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Конечно, есть некоторые изменения. Грубо говоря, у нас будет второй тайм противостояния, первый мы проиграли. Опять мы, к сожалению, играем без зрителей. Мы собираемся показать лучшее выступление, чем было в Запорожье, ликвидировать те ошибки, которые были. Теперь мы знаем более подробно соперников, но так же они нас смогли изучить подробнее. Во время паузы мы все разбирали, занимались улучшением моментов и игры. Только матч покажет, "что к чему".

Мы приехали в Афины не для того, чтобы посмотреть прекрасный город, сыграть на отличном стадионе и уехать домой ни с чем. Это – ключевая игра, мы хотим пополнить свою турнирную таблицу по максимуму. Не каждый год играешь против таких сильных европейских команд. Мы к этому стремились, мы сейчас здесь для того, чтобы показывать хороший футбол и главное – результат", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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