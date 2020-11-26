Для Зорі настав вирішальний момент у Лізі Європи. Після трьох перших турів луганці йдуть на останній позиції в групі з нулем очок, дев'ятьма пропущеними голами та всього двома забитими. До другої сходинки їм не вистачає шість залікових балів, тож підопічним Віктора Скрипника для продовження боротьби за плей-офф необхідно перемагати у кожному наступному поєдинку. Враховуючи клас суперників і зміст гри українців у попередніх зустрічах, шанси на вихід з групи виглядають примарними, але дива іноді трапляються. Просто потрібно зробити перший крок.

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Щоправда, крок цей буде дуже важким. У матчах проти АЕКа вболівальники ще до старту в єврокубках сподівалися десь на чотири очки, але греки приїхали у Запоріжжя й відвантажили у ворота Шевченка чотири голи – причому останній вони забили за кільканадцять секунд після того, як Кочергін встановив рахунок 1:3. Щонайгірше, афіняни виглядали сильнішими на кілька порядків, хоча у матчах з Брагою та Лестером підопічні Массімо Каррери відлітали, як пробки. Та і тактично АЕК нічого цікавого не продемонстрував, банально розірвавши українців на контратаках.

А чому б і не розірвати, коли профільні півзахисники Зорі на позиції фулбеків відкривали шалені шпарини у дитячих ситуаціях? Опорники ж часто полишали грати з суперником на півдорозі до штрафного, дозволяючи центрхавам пробивати з мінімальної дистанції без спротиву. В обороні луганці допустили занадто багато жахливих помилок, але це ще півбіди.

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В атаці позиційна робота була катастрофічною – футболісти не помічали цікавих варіантів для передач, постійно катали м'яч поперек поля й взагалі не могли увійти у штрафний. Дальні удари українці проводили навіть з флангів, а сумарна гострота дій Зорі не перевищила 0,75 очікуваних голів – і це при 60% володіння м'ячем та 16 пострілах по воротах. Ця історія не є одиничною для підопічних Віктора Скрипника – точно так же вони грали навіть проти аутсайдерів УПЛ. В тому ж поєдинку з Інгульцем у них було лише 15 вривань у штрафний та 1 постріл у площину – з пенальті, без якого Зоря мала б 0,67 xG.

Після поразки АЕКу команда виглядала деморалізованою. Футболісти зізнались, що не можуть пояснити провали навіть самим собі, а Віктор Скрипник все списав на якість виконання у дрібних епізодах. Втім, це не пояснює дев'ятого місця в УПЛ та нульової нічиєї з Ворсклою після єврокубків. Очевидною була лишень необхідність надати гравцям паузу для відпочинку та аналізу помилок, однак вона, на жаль, затягнулась – через COVID-19 у Зорі зірвався поєдинок чемпіонату проти Олімпіка, де ситуація з вірусом була ще гіршою. Перед матчем з АЕКом тести луганців були негативними, але нинішня форма команди залишається загадкою.

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АЕК же перебуває у хорошій формі, тримаючись на четвертій позиції в Суперлізі з відставанням у три очки від лідера. На вихідних підопічні Массімо Каррери легко розгромили Ларісу – один із аутсайдерів програв у столиці з рахунком 1:4. Загалом, до паузи на матчі збірних афіняни не програвали у чотирьох турах чемпіонату поспіль, а вдома їх перемагали тільки Олімпіакос та Лестер.

Словом, на Георгіосі Камарасі з греками буде дуже непросто. Добре, що трибуни залишаться порожніми.

Кадрова ситуація

У АЕКа досить неприємні втрати у складі. Зокрема, через дискваліфікацію грекам не допоможе капітан Манталос, а Гарсія, Шиманскі та Сімоеш досі залишаються у лазареті. Втім, є і хороші новини – у загальну групу повернулися Чигринський і Шахов, які перехворіли на коронавірус.

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Зоря не може розраховувати на Цвека та Хомченовського, які заліковують пошкодження. В заявку також не потрапили Гречкін, Казаков і Махарадзе. Інших проблем зі складом у луганців немає.

Орієнтовний склад на матч АЕК – Зоря

АЕК: Цінтотас – Сварнас, Чигринський, Неделчару – Васілантонопулос, Крстітіч, ​​Шахов, Махерас, Інсуа – Лівая, Танковіч

Зоря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовський – Іванісеня – Юрченко, Кочергін, Назарина – Громов, Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Робити прогноз на цей матч дуже важко. По-перше, в коронавірусну епоху в принципі елемент рандому міцно увірвався в розклади на гру, а по-друге – ми нічого не знаємо про Зорю після міжнародної паузи. До неї луганці демонстрували жахливий футбол, який мав небагато шансів на успіх навіть з аутсайдерами УПЛ, а в Європі підопічних Віктора Скрипника просто виносили вперед ногами. Очевидно лише, що греки мають перевагу в ігровому тонусі, а в української команди можуть виникнути проблеми через коронавірус – повернення у гру після нього дуже важке.

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Так чи інакше, букмекери не вірять у Зорю – коефіцієнт на звитягу гостей коливається в районі цифри "7". На жаль, контори доведеться підтримати в такому погляді на поєдинок в Афінах, адже вдома АЕК програє лишень командам рівня Ліги чемпіонів – причому не без бою. У Зорі ж ігрові проблеми занадто серйозні, щоб виправити їх за 20 днів. Перемога греків виглядає дуже вірогідною.

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