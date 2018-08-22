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"Скоулз не впізнав би лідера навпроти Черчілля": Райола відреагував на слова Скоулза щодо Погба

10:59 381 Читать на русском
"Скоулз не впізнав би лідера навпроти Черчілля": Райола відреагував на слова Скоулза щодо Погба
Міно Райола / Express

Агент півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба Міно Райола різко відповів колишньому футболісту клубу Полу Скоулзу на критику француза.

"Деякі люди говорять зі страхом бути забутим. Пол Скоулз не впізнав би лідера навіть якби стояв навпроти Вінстона Черчілля.

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Йому потрібно стати спортивним директором Манчестер Юнайтед та радити Вудворду продати Погба. Він би не спав ночами, щоб знайти йому новий клуб", – написав Райола у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Поль Погба виводив Манчестер Юнайтед у перших двох турах АПЛ в якості капітана команди.

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Теги
Англія Пол Скоулз Міно Райола Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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