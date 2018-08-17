Моурінью спростував чутки про конфлікт з Погба

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью заперечив, що у нього непрості відносини з півзахисником команди Полем Погба.

"Ми працюємо разом вже два роки і останні два тижні, і зараз я задоволений ним як ніколи раніше. Ось вам правда. Я не можу вимагати більшого від нього, не можу просити більшого. Перед грою з Лестером він прибув у понеділок в розташування команди і тренувався три дні.

"Якщо ти хочеш піти з Манчестер Юнайтед, скажи про це клубу", – Моурінью "наїхав" на Погба через можливий відхід гравця

Я попросив у нього підтримки, попросив внести вклад у важливий для нас матч, в момент, коли у команди важкий період, і він досяг успіху в цьому, причому зміг зіграти більше часу, ніж ми могли очікувати.

Коли він говорить, що зробив це для уболівальників і для команди, це саме те, що мені потрібно, саме цього я вимагаю від своїх гравців.

Погба чудово працює, чудово грає. Повторюся, я задоволений ним як ніколи раніше", – цитує Моурінью Goal.com.

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