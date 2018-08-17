toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Моурінью спростував чутки про конфлікт з Погба

19:42 134 Читать на русском
Моурінью спростував чутки про конфлікт з Погба
Поль Погба та Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью заперечив, що у нього непрості відносини з півзахисником команди Полем Погба.

"Ми працюємо разом вже два роки і останні два тижні, і зараз я задоволений ним як ніколи раніше. Ось вам правда. Я не можу вимагати більшого від нього, не можу просити більшого. Перед грою з Лестером він прибув у понеділок в розташування команди і тренувався три дні.

"Якщо ти хочеш піти з Манчестер Юнайтед, скажи про це клубу", – Моурінью "наїхав" на Погба через можливий відхід гравця

Я попросив у нього підтримки, попросив внести вклад у важливий для нас матч, в момент, коли у команди важкий період, і він досяг успіху в цьому, причому зміг зіграти більше часу, ніж ми могли очікувати.

Коли він говорить, що зробив це для уболівальників і для команди, це саме те, що мені потрібно, саме цього я вимагаю від своїх гравців.

Погба чудово працює, чудово грає. Повторюся, я задоволений ним як ніколи раніше", – цитує Моурінью Goal.com.

Ярмоленко, Фред та ще 5 гравців АПЛ, які виступали в українському чемпіонаті. Що на них чекає в новому сезоні

Англія1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті: П'ятниця 10 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 1
Лестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Поль Погба Поль Погба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
хв
Реймс
21:45
Ліон
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук