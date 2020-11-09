Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек не зможе розраховувати на кількох футболістів своєї команди у спарингу з підопічними Андрія Шевченка.

Три гравці збірної Польщі не зіграють у товариському матчі з Україною. Натомість Єжи Бженчек викликав лише одного футболіста, інформує офіційний сайт УАФ з посиланням на Польський футбольний союз,

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Зокрема, воротар Бартоломей Дронговські з Фіорентини разом з іншими гравцями клубу перебуває на карантині у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Через Covid-19 відсутній і захисник Легії Міхал Карбовнік – він захворів минулого тижня.

Вінгер Даміан Кадзьор з Ейбара не прибув у табір збірної за домовленістю з Єжи Бженчеком через проблеми у клубі. Замість нього головний тренер викликав гравця Норвіча Пшемислава Плахету, який мав виступати у складі молодіжної збірної Польщі.

Наразі у команді залишається 26 футболістів, серед яких є і захисник Динамо Томаш Кендзьора.

Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними Польщі та України відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок – о 21:45.

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