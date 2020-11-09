Вызов в лагерь "сине-желтых" получили Дмитрий Ризнык (Ворскла) и Юрий Панькив (Александрия), сообщает сайт УАФ.

Польша потеряла нескольких исполнителей перед матчем со сборной Украины

Из-за коронавируса сборная Украины потеряла Георгия Бущана, которого вызвали раньше. Шевченко решил перестраховаться, добавив в список сразу двух голкиперов. Теперь в распоряжении тренерского штаба их аж четверо – Ризнык, Панькив, Пятов и Лунин. Сегодня "новички" присоединились к команде и готовятся к вечерней тренировке.

Напомним, 11 ноября сборная Украины в Хожуве проведет товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграет с Германией, а 17-го в Люцерне также в ЛН – со Швейцарией.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо