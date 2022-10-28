Команда Жозе Моурінью не без проблем впоралася з фінським ГІКом (2:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перед грою Жозе Моурінью скаржився на те, що його команді доведеться грати на синтетичному полі. "Гра на штучному полі - це не футбол", – говорив "особливий". Але ГІК довів йому протилежне.

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Команда Тоні Коскели була близькою до того, аби відібрати у Роми очки. Фіни забили два голи, але лише один з них був зарахований – у виконанні Перпаріма Хетемая. А от шедевр Девіна Брауна суддівська бригада не зарахувала через фол Маліка Абубакарі проти Крістанте у чужому штрафному майданчику. Проте цей потужний постріл півзахисника під поперечину вартий того, щоб його побачити.

До речі, суддя скасував у першому таймі і гол Роми. Крістанте забив, але через офсайд Вольпато це взяття воріт зараховане не було. Тож "легітимними" голами римлян стали лише точні постріли Абрахама та Ель-Шаараві. Хоча, можливо, згодом УЄФА перепише гол "фараона" на автогол Артту Хосконена.