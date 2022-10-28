Ліга Європи, 5-й тур

Група С

ГІК – Рома – 1:2

Голи: Хетемай, 54 – Абрахам, 41, Хосконен, 62 (аг.)

Група F

Штурм Грац – Фейєнорд – 1:0

Гол: Кітеішвілі, 90+3

Група Н

Ференцварош – Монако – 1:1

Голи: Захаріассен, 82 – Бен-Єддер, 31

Црвена Звезда – Трабзонспор – 2:1

Голи: Катай, 37, Пешіч, 64 – Бакасетас, 39

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У групі С зійшлись аутсайдери квартету – ГІК і Рома. "Вовки" завдяки поразці Лудогорця від Бетіса отримали непоганий шанс зачепитись за плей-офф Ліги Європи, тож мусіли вигравати. Крістанте в середині тайму після подачі з кутового головою спрямував м'я у поперечину. За трохи він же повторив вищезгаданий трюк і навіть забив, але положення поза грою залишило нулі на табло. Зрештою римлянам зусиллями Абрахама вдалось піти на перерву ведучи у рахунку. Після відпочинку Хетемай вирівняв становище, однак Хосконен випадково зрізав м'яч у власні ворота і повернув перевагу гостям. За десять хвилин до завершення матчу фіни зрівняли, але після втручання системи VAR гол не було зараховано. Перемога принесла Ромі 7 очок і зрівняла з Лудогорцем. Хік з 1 очком останній, а лідирує з 13 пунктами Бетіс.

У групі F Штурм і Фейєнорд претендували на лідерство. Перемога будь-якої з команд, які до матчу мали у своєму активі по 5 очок, дозволила б наздогнати Лаціо, який вже встиг набрати 8 пунктів, здолавши Мітьюлланд. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий австрійцями на третій доданій хвилині. Останній тур може стати фатальним для будь-якої з команд – інтрига у квартеті зашкалює.

Лідер групи Н – Ференцварош – приймав Монако. Господарі пропустили в середині першого тайму і всі їхні потуги відігратись зводились до нуля. По перерві угорці додали і наприкінці матчу Захаріассен вийшовши сам на сам відновив статус-кво. У іншому матчі Црвена Звезда здолала Трабзонспор. Команди обмінялись голами наприкінці першого тайму, а по перерві белградці вирвали перемогу і зрівнялись за очками з турками. Як наслідок, Ференцварош з 10-ма пунктами у плей-офф Ліги Європи, а Монако (7 очок), Црвена Звезда (6 балів) і Трабзонспор (6 пунктів) поборяться за другу путівку і Лігу конференцій.

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