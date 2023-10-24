Саудівський клуб продовжує участь в Азійській ЛЧ. Без травмованого Неймара Аль-Хілялю вдалося здобути впевнену перемогу над Мумбаї Сіті (6:0).

Хет-трик Мітровіча забезпечив Аль-Хілялю розгром, Канте оформив асист – результати азійської ЛЧ

Головний героєм матчу став Алєксандар Мітровіч. Сербський нападник оформив хет-трик, а його гол на 80 хвилині став прикрасою матчу. Абдульхамід класно навісив в центр штрафного майданчика, де перебував Мітровіч. Серб в падінні через себе відправив м'яч у сітку воріт.

Нагадаємо, що перехід Мітровіча в Аль-Хіляль супроводжувався скандалом, оскільки нападник відмовлявся грати за Фулхем і вимагав прискорити його відхід. В Саудівскій Аравії серб почувається дуже добре. В активі Мітровіча 11 голів та три результативні передачі в 12 матчах.