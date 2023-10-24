Саудовский клуб продолжает участие в Азиатской ЛЧ. Без травмированного Неймара Аль-Хилялю удалось одержать уверенную победу над Мумбаи Сити (6:0).

Хет-трик Митровича обеспечил Аль-Хилялю разгром, Канте оформил ассист – результаты азиатской ЛЧ

Главный героем матча стал Александр Митрович. Сербский нападающий оформил хет-трик, а его гол на 80 минуте стал украшением матча. Абдульхамид классно навесил в центр штрафной площадки, где находился Митрович. Серб в падении через себя отправил мяч в сетку ворот.

Напомним, что переход Митровича в Аль-Хиляль сопровождался скандалом, поскольку нападающий отказывался играть за Фулхэм и требовал ускорить его уход. В Саудовской Аравии серб чувствует себя очень хорошо. В активе Митровича 11 голов и три результативные передачи в 12 матчах.