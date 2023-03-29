Минулого літа габонець перебрався в лондонський клуб із Барселони за 12 мільйонів євро, але не зумів завоювати місце в основному складі Челсі. У нинішньому сезоні Обамеянг забив лише 3 голи у 18 матчах.

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Грем Поттер взагалі не розраховує на 33-річного футболіста, роблячи ставку на молодших виконавців. Відтак, Обамеянг налаштований влітку знову змінити прописку. За інформацією Sport, місцем призначення може стати Барселона. Заради цього габонець навіть готовий піти на скорочення своєї зарплати.

До слова, П'єр-Емерік провів у столиці Каталонії плідні 6 місяців (24 матчі, 13 голів) та зберіг теплі стосунки з командою. Обамеянг нещодавно відвідав Ель Класіко, після якого навіть опинився в роздягальні Барселони, чим розгнівав керівництво Челсі.

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